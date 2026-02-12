Public Sénat
Max Brisson : « La Jeune Garde nous renvoie aux ligues d’extrêmes droite des années 30 »

L’enquête se poursuit après la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste de 23 ans, mort après une rixe à Lyon opposant militants antifascistes et le collectif Nemesis, étiqueté à l’extrême droite. Dans le cadre de l’enquête, neuf personnes ont été interpellées. Parmi elles se trouve un assistant parlementaire du député La France In...

