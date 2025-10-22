Public Sénat
Max Brisson : « Le budget actuel est une frénésie fiscale, il nous faut avoir la main légère »

L’examen du budget se poursuit à l’Assemblée nationale. Le mardi 28 octobre, un texte pour lutter contre la fraude fiscale des multinationales en France a été adopté par la gauche et le Rassemblement National, tandis que la question de la taxe Zucman sera abordée prochainement. Pour Max Brisson, sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques, « nous so...

