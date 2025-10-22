Max Brisson : « Le budget actuel est une frénésie fiscale, il nous faut avoir la main légère »

L’examen du budget se poursuit à l’Assemblée nationale. Le mardi 28 octobre, un texte pour lutter contre la fraude fiscale des multinationales en France a été adopté par la gauche et le Rassemblement National, tandis que la question de la taxe Zucman sera abordée prochainement. Pour Max Brisson, sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques, « nous so... mmes dans une frénésie fiscale. Nous sommes le pays avec le plus haut taux de prélèvements obligatoires. Je ne dis pas qu’il faille ici ou là lutter contre des formes d’optimisation fiscale, mais en tout cas il faut que nous ayons la main légère en matière de fiscalité. Il faut également que l’on s’interroge à l’Assemblée nationale, en dehors des recettes, sur les économies nécessaires. Le gouvernement a déjà baissé la voilure : on était à 4,7% de déficit public dans le budget Bayrou, on est tombé à 5% ». Max Brisson a fustigé en particulier la taxe Zucman : « Si c’était la panacée, tous les pays d’Europe l’aurait choisie. Il y a eu le report de l’âge de la retraite, il y a eu les 35 heures, nous sommes les meilleurs du monde puisqu’on a des socialistes uniques, qui ont une inventivité extraordinaire pour prendre des décisions que les autres socialistes en Europe ne prennent pas. Et on s’aperçoit vingt ans après que notre pays a reculé, donc de grâce, regardons ce que font les socialistes en Espagne, au Danemark, et pas les Français, qui sont les seuls dans leur genre ».

