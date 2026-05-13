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Bonjour chez vous !

Max Brisson : « Le rapport du Louvre est révélateur de la faiblesse de la tutelle de l'Etat »

La Commission d'enquête parlementaire sur le casse du Louvre a rendu ses conclusions. Le sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques Max Brisson évoque dans la matinale « Bonjour Chez Vous » les conclusions de la commission en matière de sécurisation du Louvre et plus généralement de la sécurisation des musées partout sur le territoire. Près de sept...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/08/2026

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