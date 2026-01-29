Média vs réseaux sociaux : la guerre de l’information ?

« Liberté d’expression » et « liberté d’information », un colloque sur ces thèmes, organisé par l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) se tient au Sénat. Catherine Jentile de Canecaude, membre de l’Arcom, présidente de ce colloque sur le pluralisme et la déontologie, était l’invitée de la mat... inale « Bonjour chez vous ! ». Catherine Jentile de Canecaude présente une étude menée par l’Arcom sur la perception des médias par les Français : « 94% des Français déclarent s’intéresser à l’information. La question qui se pose ensuite c’est où s’informent-ils ? La surprise, c’est que 63% des Français qui continuent à s’informer en regardant la télévision, alors qu’on aurait pu croire que tout cela était l’ancien monde, et 45% sur la radio. Mais il y a une fracture générationnelle, les jeunes se tournant davantage vers le numérique. S’il y a une défiance vis-à-vis des médias, et de la classe politique, il y a toujours un respect des valeurs du journalisme ». Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP trouve « très intéressant le décalage entre le respect des valeurs et une défiance. La fracture générationnelle, elle est effectivement immense. Notamment pour les élections, la manière dont les jeunes s’informent n’a plus rien à voir avec les autres générations ».

