Mélanie Vogel : « Le retour de la loi Duplomb est un crachat à la figure du débat démocratique »

La loi Duplomb, en partie retoquée par le Conseil constitutionnel, revient dans le débat parlementaire. Une pétition réclamant l’abrogation de la loi, avec 2,1 millions de signataires, franchissant la barre des 500.000 signatures, est à l’origine d’un nouveau un débat sur le sujet à l’Assemblée nationale ce mercredi 11 février alors qu’au ... Sénat, une « nouvelle loi Duplomb » porté par plusieurs groupes politiques, a été déposée. Elle propose la réintroduction de certains pesticides. Pour Mélanie Vogel, sénatrice (Écologistes) représentant les Français hors de France : « Le retour de la loi Duplomb 2, c’est un crachat à la figure des 2,1 millions de personnes qui ont signé la pétition contre. C’est un crachat à la figure du débat démocratique et du débat parlementaire, parce que celui-ci, suite à la pétition, doit avoir lieu le 11 février, et que M. Duplomb n’a pas attendu cela pour déposer sa deuxième version. C’est un crachat à la figure du conseil constitutionnel, qui, après la censure de son texte, a dit que la ré-autorisation des néonicotinoïdes était contraire à la Charte de l’environnement. Nous avons le droit de vivre dans un environnement sain qui interdit la réintroduction de produits dangereux pour la santé humaine et la biodiversité. Les néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui passent la barrière placentaire et on a des études qui démontrent leur lien avec toute une série de maladies ». Réagissant à l’affaire Epstein, Mélanie Vogel est soulagée de la démission de Jack Lang de l’Institut du monde arabe : « Je ne vais pas l’applaudir pour avoir fait ce qui s’imposait. Par ailleurs, je pense que Jack Lang est un épiphénomène dans cette histoire. Il n’y a pas que des hommes impliqués dans l’affaire Epstein. Mais ce que révèle l’affaire c’est que ce sont les hommes puissants et riches qui font réseau, et qui se retrouvent dans une situation de jouissance et d’impunité pour commettre ensemble des crimes, en particulier des crimes sexuels. Je pense que c’est un sujet qui peut faire l’objet d’une commission d’enquête parlementaire ».

