Bonjour chez vous !

Mélanie Vogel : « Le retour de la loi Duplomb est un crachat à la figure du débat démocratique »

La loi Duplomb, en partie retoquée par le Conseil constitutionnel, revient dans le débat parlementaire. Une pétition réclamant l’abrogation de la loi, avec 2,1 millions de signataires, franchissant la barre des 500.000 signatures, est à l’origine d’un nouveau un débat sur le sujet à l’Assemblée nationale ce mercredi 11 février alors qu’au ...

Mélanie Vogel

Politique

Oriane Mancini

