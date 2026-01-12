Mercosur, censure : Lecornu joue son va-tout ?

Le Rassemblement national et La France Insoumise ont déposé chacun une motion de censure en protestation de la future signature du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur. Le Parti Socialiste a déjà assuré qu’il ne les voterait pas, mais Les Républicains maintiennent l’ambiguïté. La censure du gouvernement entraînera... it probablement une dissolution de l’Assemblée nationale, et donc des législatives anticipées qui s’additionneraient aux municipales en mars. Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction au Figaro, estime que les motions de censure du RN et de LFI : « n’ont pas beaucoup de chances d’aboutir. Le Parti Socialiste et Les Républicains n’ont pas intérêt à ce qu’il y ait des élections. Les Républicains sont dans un état subclaquant, et ils font tout pour d’ailleurs. Et le Parti Socialiste n’est pas en mesure de mener une campagne législative qui leur soit favorable. Lecornu souhaite simplement renforcer la pression sur ces deux partis ». Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique sur LCI et Public Sénat, juge que « Sébastien Lecornu a été exaspéré par deux choses. D’abord le fait que les écologistes ne jouent pas le jeu d’être allés à Bercy et d’aborder une piste d’atterrissage sur le budget de l’État. Et par ailleurs, une petite musique courait au Parti Socialiste sur le thème d’un hypothétique vote de la censure, quelle qu’elle soit, parce qu’il y en a cinq à venir quand même : trois sur le budget et deux sur le Mercosur.

