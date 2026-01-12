Public Sénat
Bonjour chez vous !

Mercosur, censure : Lecornu joue son va-tout ?

Le Rassemblement national et La France Insoumise ont déposé chacun une motion de censure en protestation de la future signature du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur. Le Parti Socialiste a déjà assuré qu’il ne les voterait pas, mais Les Républicains maintiennent l’ambiguïté. La censure du gouvernement entraînera...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/04/2026

