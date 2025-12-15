Mercosur : la France peut-elle obtenir le report du vote européen ?

Au programme de ce débat : la mobilisation des agriculteurs face à l’abattage de bovins pour enrayer la dermatose nodulaire contagieuse interroge. Un mouvement qui s’inscrit dans un contexte européen tendu, alors que l’accord avec le Mercosur suscite de fortes inquiétudes dans le monde agricole. Face à la pression des agriculteurs et à l’approc... he d’un sommet décisif ce samedi, la France réclame des garanties concrètes avant toute avancée sur l’accord, et demande le report des prochaines échéances européennes. Le gouvernement est-il confronté à un risque de crise majeure ? Débat avec Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et Émilie Zapalski, fondatrice de l’agence Émilie conseils.

