Michel Barnier : « Notre parti est en convalescence, il revient de loin »

Michel Barnier, ancien Premier ministre et député LR de Paris était l’invité politique de la matinale Bonjour Chez Vous de Public Sénat. Il est revenu sur les prochaines échéances de l’agenda politique notamment marqué par les élections municipales et l’élection présidentielle de 2027. Le député LR de Paris rappelle, dans l’ordre, la pri...

Publié le

Invité

Michel Barnier

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/06/2026

