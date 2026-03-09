Michel Barnier : « Notre parti est en convalescence, il revient de loin »

Michel Barnier, ancien Premier ministre et député LR de Paris était l’invité politique de la matinale Bonjour Chez Vous de Public Sénat. Il est revenu sur les prochaines échéances de l’agenda politique notamment marqué par les élections municipales et l’élection présidentielle de 2027. Le député LR de Paris rappelle, dans l’ordre, la pri... orité des municipales : « Les municipales représentent un grand moment de démocratie au quotidien et de démocratie du quotidien ». Michel Barnier définit également l’enjeu pour son parti, les Républicains : « Là où l’on est uni, on peut gagner, entre autres Lyon et Bordeaux. Alors que là où l’on est divisé, on va perdre. Un appel à l’unité va venir de la base pour remonter vers Paris. Et il faudra faire très attention à tous les ‘déresponsables’ politiques. Ceux qui compromettront et qui fragiliseront cette unité prendront un très grand risque et devront assumer leur responsabilité ». Et concernant l’échéance présidentielle, l’ancien Premier ministre souhaite concentrer ses efforts à l’échelle nationale sur « un projet ». Il précise : « Je vais travailler, avec d’autres, à un projet pour l’alternance et pour une action de redressement et de rassemblement du pays. Je vais travailler avec des candidats potentiels et différentes formations. Il faut un esprit et un socle communs entre la droite républicaine et le centre ». Pour l’ancien chef du gouvernement, il est primordial qu’un futur candidat à la présidentielle se pose trois questions : « Un. Est-ce que je suis capable d’être Président de la République ? Les citoyens doivent savoir si ceux qui se présentent font un petit tour de piste ou sont vraiment capables d’être chef de l’Etat et c’est une grande responsabilité. Deux. Est-ce que j’ai le bon projet pour redresser le pays pour ne pas raconter d’histoire, pour dire la vérité, pour avoir le courage d’être populaire et impopulaire. Trois. Est-ce que je rassemble au-delà de mon camp ? »

