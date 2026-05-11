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Bonjour chez vous !

Michel Barnier : « Trump veut voir terminer ce conflit, il a besoin de le terminer »

L’ancien Premier ministre et ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Michel Barnier est revenu sur l’actualité internationale dans la matinale « Bonjour Chez Vous ». Le gouvernement iranien a récemment menacé la France d’une « réponse décisive et immédiate » en cas de déploiement dans le détroit d’Ormuz. Emmanuel Macron, en dé...

Publié le

Invité

Michel Barnier

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/08/2026

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