Michel-Édouard Leclerc : « Sur le Mercosur, il faut appliquer nos normes aux produits importés »

Alors que les assises de la souveraineté alimentaire s’ouvrent ce lundi 8 décembre, la balance commerciale agricole est déficitaire, pour la première fois depuis 50 ans. Ajouté à l’inflation et à la hausse des coûts de l’énergie, « Bonjour chez vous ! » a reçu Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Lecler... c, pour nous éclairer sur la situation de la grande distribution face à ces nouvelles contraintes. Michel-Édouard Leclerc constate qu’il y a « une chape de plomb sur la société française. Les émissions politiques : on baisse le son, on ne sait plus où on en est. Les Français constituent une épargne de précaution, et les jeunes ont compris qu’ils ne toucheraient jamais leur retraite. Nous n’écoutons plus les débats budgétaires. Nous réfléchissons à une stratégie au-delà de 2027. Il faut sortir du court-termisme de l’Assemblée nationale et du Sénat et se projeter pour nos enfants sur les dix ans qui viennent ». Face à la signature controversée du traité de libre-échange Mercosur, Michel-Édouard Leclerc adhère « au principe de réciprocité : l’application des normes françaises aux produits importés. Mais la distribution n’est pas très concernée, parce que nous n’importons que très peu de ces zones-là. Mais c’est à la puissance publique de négocier, moi on ne m’a jamais demandé mon avis ou de participer à une table de négociation de ces accords internationaux, bien qu’étant le premier distributeur français. Mais de l’autre côté, l’Amérique latine c’est également un formidable débouché pour nos industries ».

