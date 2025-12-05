Public Sénat
Michel-Édouard Leclerc : « Sur le Mercosur, il faut appliquer nos normes aux produits importés »

Alors que les assises de la souveraineté alimentaire s’ouvrent ce lundi 8 décembre, la balance commerciale agricole est déficitaire, pour la première fois depuis 50 ans. Ajouté à l’inflation et à la hausse des coûts de l’énergie, « Bonjour chez vous ! » a reçu Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Lecler...

Politique

Oriane Mancini

22mn

Jusqu'au 08/12/2026

