Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Micheline Jacques : « Les nouvelles taxes proposées dans le budget sont populistes »

Les débats sur le budget à l’Assemblée nationale se poursuivent dans une atmosphère animée. Le Parti Socialiste menace le gouvernement d’une censure en cas de non-accord et profite de ses 69 députés et de sa position sur l’échiquier politique pour essayer d’imposer l’idée d’une taxe Zucman, plus ou moins allégée (taxe de 2 à 3% sur le...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Bonjour chez vous !