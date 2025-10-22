Micheline Jacques : « Les nouvelles taxes proposées dans le budget sont populistes »

Les débats sur le budget à l’Assemblée nationale se poursuivent dans une atmosphère animée. Le Parti Socialiste menace le gouvernement d’une censure en cas de non-accord et profite de ses 69 députés et de sa position sur l’échiquier politique pour essayer d’imposer l’idée d’une taxe Zucman, plus ou moins allégée (taxe de 2 à 3% sur le... s hauts patrimoines, à partir de 10 millions d’euros, y compris pour les entreprises). Pour Micheline Jacques, sénatrice (LR) de Saint-Barthélemy et présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer : « Le budget est une période très compliquée, et le Premier ministre y joue sa place. Les socialistes profitent de cette situation en menaçant systématiquement de censure. On s’enfonce de plus en plus dans les taxes. Les nouvelles taxes proposées dans le budget sont populistes, et ne vont faire qu’affaiblir l’économie, alors qu’il faut, au contraire développer l’entreprise et le travail. » Dans l’après-midi de ce mardi 28 octobre, après de longs mois d’attente pour les outre-mer, le texte sur la vie chère arrive dans l’Hémicycle. Les mêmes produits alimentaires coûtent 30 à 40% plus cher dans les outre-mer que dans l’Hexagone. Pour Micheline Jacques, également présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer : « Depuis 2012, un projet de loi similaire avait été déposé, auquel on n’a jamais répondu. Il faut revoir le sujet sous toutes ses formes. Actuellement, on se focalise sur les marges et les prix, mais il faut savoir que 15% des produits arrivent de l’Hexagone, donc il est indéniable qu’ils n’auront pas le même prix ».

Voir plus