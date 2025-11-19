Monique Lubin : « La droite sénatoriale, et la droite en général, font la chasse aux pauvres »

Après l’échec, ce mercredi 26 novembre, des députés et sénateurs de la commission mixte paritaire à trouver un compromis, le PLFSS (texte du budget de la Sécurité sociale) retourne à l’Assemblée nationale pour un ultime examen. Le gouvernement arrivera-t-il à trouver un compromis avec le Parti Socialiste pour faire le voter et éviter la censu... re ? Monique Lubin, sénatrice (PS) des Landes déplore le manque d’ouverture de ce qu’il reste de l’ancien « socle commun » : « Devant l’intransigeance du gouvernement et de la droite de ce pays, il m’arrive de me dire que nous ne pouvons pas suivre. Mais je sais aussi que le pays a besoin de stabilité et d’un budget. Malheureusement, par rapport à ce que j’ai vu sur le PLFSS, on a vu au Sénat que la droite n’est pas prête à faire des compromis. La droite sénatoriale, et à la droite de manière générale, font même la chasse aux pauvres ». La sénatrice édicte les points sur lesquels le Parti Socialiste n’acceptera pas de compromis : « Il est évident que pour nous la suspension de la réforme des retraites est obligatoire. L’allongement du temps de travail, ça n’est pas entendable. Le gel des minima sociaux également. Pour moi sur ces trois sujets, on ne peut pas tergiverser ».

