Monseigneur Matthieu Rougé : « La fraternité est l’accompagnement de la vie, pas des gestes létaux »

Faut-il légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ? Le texte de loi sur la fin de vie est en discussion au Sénat. Mercredi soir, le Sénat a rejeté toute création d’un droit à l’aide à mourir en modifiant en profondeur l’article majeur de la loi examinée auparavant en commission des affaires sociales. La matinale « Bonjour chez vous ! » ...

Publié le

Invité

Matthieu Rougé

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/04/2026

