Monseigneur Matthieu Rougé : « La fraternité est l’accompagnement de la vie, pas des gestes létaux »

Faut-il légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ? Le texte de loi sur la fin de vie est en discussion au Sénat. Mercredi soir, le Sénat a rejeté toute création d’un droit à l’aide à mourir en modifiant en profondeur l’article majeur de la loi examinée auparavant en commission des affaires sociales. La matinale « Bonjour chez vous ! » ... reçoit Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, qui espérait une opposition franche de la part des sénateurs sur ce texte. Monseigneur Rougé souhaite clarifier les raisons de sa prise de parole en tant qu’homme d’Église : « Je dois préciser que je ne viens pas ici pour défendre une position confessionnelle. Les Eglises, avec beaucoup d’autres acteurs du monde de la santé, promeuvent un rapport particulier avec la fraternité. Elle passe par le meilleur accompagnement possible, et c’est toute la logique des soins palliatifs. Pour nous, la fraternité passe par l’accompagnement de la vie, pas par des gestes létaux ». Monseigneur Rougé insiste sur le fait que : « inscrire un geste létal dans le contexte du soin est contre-nature. Ce n’est pas moi-même qui le dit, mais de nombreux acteurs du secteur médical. D’autre part, nous ne pensons pas que le geste létal soit légitime, et c’est tout l’enjeu de ce débat. Le dernier comité consultatif national d’éthique, malgré le fait que plusieurs membres avaient pris des réserves par rapport à cet avis, était plutôt en faveur du suicide assisté. Mais il avait bien précisé qu’avant toute évolution législative sur ce sujet-là, il fallait pleinement prendre en compte la question des soins palliatifs ».

