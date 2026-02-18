Mort de Quentin : le dÃ©bat politique sâ€™enflamme

Neuf personnes ont Ã©tÃ© interpellÃ©es dans le cadre de lâ€™enquÃªte sur la mort Ã Lyon de Quentin Deranque, militant nationaliste de 23 ans. Cette tragÃ©die enflamme la classe politique. Des membres de la Jeune Garde, association antifasciste dissoute en juin 2025 sont suspectÃ©s : notamment un assistant parlementaire du dÃ©putÃ© La France Insoumise RaphaÃ... «l Arnault, co-fondateur de la Jeune Garde. Hubert Coudurier, directeur de lâ€™information du TÃ©lÃ©gramme fustige : Â« la dÃ©fense de La France Insoumise ne soit pas une dÃ©fense, mais une sorte dâ€™Ã©vitement. Mathilde Panot (dÃ©putÃ©e LFI et prÃ©sidente du groupe dans lâ€™HÃ©micycle) a Ã©tÃ© ridicule, hier, Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale. Et SÃ©bastien Lecornu, quâ€™on ne connaissait pas dans ce registre, a eu une attitude assez ferme. Je pense quâ€™il y a une forme de rÃ©alignement du spectre politique, Ã un moment de bascule oÃ¹ LFI est en grande difficultÃ©, et il est Ã©vident que la droite et le centre en profitent Â». FranÃ§oise Degois, Ã©ditorialiste politique se dit Ã©cÅ“urÃ©e : Â« Dâ€™abord parce que quel que soit les causes pour lesquelles militait Quentin, la rÃ©alitÃ© câ€™est quâ€™il y a un fait intangible : câ€™est la mort de ce jeune homme. Et on ne peut pas mourir sur un trottoir glacial parce que lâ€™on dÃ©fend des idÃ©es politiques que moi je ne dÃ©fends pas, mais Ã§a nâ€™est pas le sujet. Ce point-lÃ il est fondamental, mais il est battu en brÃ¨che depuis 48 heures par une classe politique qui ne se tient plus et qui est absolument honteuse Â».

