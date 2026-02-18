Public SÃ©nat
Mort de Quentin : le dÃ©bat politique sâ€™enflamme

Neuf personnes ont Ã©tÃ© interpellÃ©es dans le cadre de lâ€™enquÃªte sur la mort Ã  Lyon de Quentin Deranque, militant nationaliste de 23 ans. Cette tragÃ©die enflamme la classe politique. Des membres de la Jeune Garde, association antifasciste dissoute en juin 2025 sont suspectÃ©s : notamment un assistant parlementaire du dÃ©putÃ© La France Insoumise RaphaÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Oriane Mancini

DurÃ©e

31mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 19/05/2026

