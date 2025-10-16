Motions de censure : l’incertitude jusqu’au bout

C’est la question d’actualité du jour : le gouvernement Lecornu II va-t-il tenir face au vote des motions de censure de ce jeudi 16 octobre ? La France Insoumise, le Parti Communiste, les Écologistes, l’Union des Droites pour la République et le Rassemblement National ont annoncé qu’ils voteront la censure. S’y ajoutent les votes de députés s... ans étiquettes, du groupe LIOT ou de membres du Parti Socialiste ou des Républicains qui ne respecteront pas les consignes de vote de non-censure exigées par Olivier Faure et Laurent Wauquiez, respectivement présidents du groupe socialiste et LR à l’Assemblée nationale. Pour Michaël Darmon et Élizabeth Martichoux, éditorialistes politiques, la censure ne sera pas votée, même si cela se jouera à quelques voix près. Michaël Darmon insiste sur les conséquences de cette issue : « Même si le gouvernement Lecornu II échappe ici à la censure, on voit déjà les difficultés à venir, notamment avec la fragilité après ce vote passé de justesse. Le chaos est encore devant nous. Rien ne sera réglé aujourd’hui, cela ne fera que commencer. Le débat parlementaire sur le budget sera un véritable champ de bataille dont on ne connaît pas l’issue ». Pour Élizabeth Martichoux, « Le pays vit au jour le jour. Quand le Parti Socialiste a annoncé qu’il ne censurerait pas, les marchés ont étonnamment bien réagi, il y a eu une forme de soulagement en se disant que la France gagne quelques semaines de tranquillité. Mais assurément, le débat budgétaire va être monstrueux, il a d’ailleurs un surnom quasiment institutionnalisé : ‘le budget Frankenstein’. Certaines mesures vont être votées et passées en étant totalement à l’opposé d’autres, et à la fin ce qui arrivera au Sénat sera très complexe à amender ».

Voir plus