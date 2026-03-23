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Bonjour chez vous !

Municipales 2026 : le grand test avant 2027

Gauche divisée, percée du Rassemblement national, retour de la droite dans de nombreuses villes moyennes ou encore échec des alliances LFI-PS, ces élections municipales ont marqué un tournant dans l’équilibre politique local révélant une France fragmentée au sein de territoires contrastés. Et pour certains, la campagne était déjà révélatrice...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

50mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/06/2026

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