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Municipales 2026 : le PS sous l’emprise de LFI ?

Les candidats aux municipales avaient jusqu'à mardi soir pour déposer leur liste définitive. Pour le second tour des municipales, à Paris, il y aura une triangulaire entre les candidats E. Grégoire, R. Dati et S. Chikirou. A Marseille, le combat contre le RN se poursuit avec le retrait du candidat insoumis Sébastien Delogu. Les partis ont fini d'abattr...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/06/2026

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