Municipales 2026 : le PS sous l’emprise de LFI ?

Les candidats aux municipales avaient jusqu'à mardi soir pour déposer leur liste définitive. Pour le second tour des municipales, à Paris, il y aura une triangulaire entre les candidats E. Grégoire, R. Dati et S. Chikirou. A Marseille, le combat contre le RN se poursuit avec le retrait du candidat insoumis Sébastien Delogu. Les partis ont fini d'abattr... e leurs cartes et la fusion entre les listes PS et LFI est actée à Nantes, Strasbourg, Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand ou encore Avignon. Pour débattre des ultimes tractations et fusions de cet entre-deux-tours, Jean-Baptiste Forray de La Gazette des communes et Bérengère Bonte étaient les invités de la matinale « Bonjour Chez Vous ». Pour la journaliste politique, autrice de "Gabriel Attal, l'Ange exterminateur" (L'Archipel), "Le Sioux" (L'Archipel) et présentatrice du podcast "Dans l'Hémicycle", il y a un « réel morcellement, qui fait qu'aujourd'hui les candidats sont contraints, les uns les autres, à des fusions pour éviter des quadrangulaires ou quinquangulaires. Les candidats sont contraints à reconstituer une espèce d'affrontement entre la droite et la gauche. Chacun veut faire son front républicain ; la droite et l'extrême-droite contre LFI. La gauche et l'extrême gauche contre le RN. » Lorsqu'on évoque la campagne municipale de Nice, l'auteur du roman « Les Frères ennemis de la Côte » et rédacteur en chef délégué de La Gazette des communes Jean-Baptiste Forray, la qualifie de « violente, pathétique, poignante ». Il poursuit : « Estrosi ne comprend pas ce qui lui arrive dans cette campagne. Pour lui c'est une injustice insupportable d'être devancé par celui qui était sa créature, son obligé. Il y a quelque chose de très cruel. On assiste à une sorte de mise à mort, à Nice. »

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