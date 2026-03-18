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Bonjour chez vous !

Municipales 2026 : les leçons du deuxième tour

Émission spéciale de la matinale de « Bonjour Chez Vous » pour tirer les enseignements du second tour des Municipales 2026. Tandis que les grandes métropoles Paris, Lyon et Marseille restent à gauche, les Républicains maintiennent leur ancrage local dans des villes moyennes, des territoires ruraux et des villes symboliques telles que Clermont-Ferrand,...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h7mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/06/2026

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Bonjour chez vous !