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Municipales 2026 : les leçons du premier tour

Le premier tour des municipales 2026 s'illustre par un taux de participation de 56% ; le plus faible de la Vème République, hors période Covid-19. Lors de notre émission spéciale "Municipales 2026", les éditorialistes Elizabeth Martichoux, Yves Thréard, Stéphane Vernay et l'essayiste Mathieu Souquière ont analysé les résultats et les enjeux de ce ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h12mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/06/2026

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