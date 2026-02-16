Municipales 2026 : Toulon face à la poussée du RN

De la même manière que Grenoble était la tête de pont des Écologistes dans les élections municipales, Toulon était un marqueur pour le Front National après la victoire aux municipales de 1995. Pour l’ancien parti à la flamme reconverti en Rassemblement National, reconquérir la ville serait un enjeu symbolique majeur. Si au premier tour, les sonda... ges prédisent une nette avance de Laure Lavalette, candidate soutenue par le RN, le second tour s’annonce beaucoup plus serré. Élizabeth Martichoux éditorialiste politique sur LCI et Public Sénat, considère que Toulon « est une des nombreuses villes dans ces municipales où la droite est divisée face au Rassemblement National. La gauche aussi, mais principalement la droite. On a la maire sortante plus un sénateur Les Républicains, qui est soutenu par l’ancien maire, Hubert Falco. Et puis en face, Laure Lavalette, porte-parole du RN, sans étiquette sur les affiches. Elle veut faire oublier le passage compliqué de Jean-Marie Le Chevallier, c’était un coup de tonnerre en 1995 lorsque le FN s’était emparé de cette ville de plus de 100.000 habitants. Ce serait une énorme déception pour le RN de ne pas décrocher Toulon ». Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, anticipe une potentielle bascule de nombreuses villes : « on dira qu’il y a une poussée du Rassemblement National si le RN arrive à décocher plusieurs grandes villes. On dira même que c’est annonciateur peut-être de ce qu’il va se passer pour la prochaine présidentielle. Mais c’est vrai que dans le Midi, dans le pourtour méditerranéen, il y a des chances qu’il y ait beaucoup de villes qui passent au RN. C’est ce que l’on voit quand on regarde les sondages et si on regarde un peu le moral dans la France du Sud, on s’aperçoit que de nombreuses villes pourraient basculer ».

Voir plus