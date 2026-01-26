Public Sénat
Bonjour chez vous !

Municipales à Paris : Dati et Grégoire à couteaux tirés

La campagne municipale à Paris déborde du cadre d’un simple scrutin local. Au fil des semaines, l’issue semble de plus en plus incertaine. Selon les résultats du dernier sondage de l’IFOP pour le premier tour du scrutin, Emmanuel Grégoire du Parti Socialiste serait en tête avec 32% des voix, suivi de près par Rachida Dati des Républicains. Pierr...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

34mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/04/2026

Bonjour chez vous !