Municipales à Paris : Dati et Grégoire à couteaux tirés

La campagne municipale à Paris déborde du cadre d’un simple scrutin local. Au fil des semaines, l’issue semble de plus en plus incertaine. Selon les résultats du dernier sondage de l’IFOP pour le premier tour du scrutin, Emmanuel Grégoire du Parti Socialiste serait en tête avec 32% des voix, suivi de près par Rachida Dati des Républicains. Pierr... e Yves Bournazel d’Horizons et Renaissance, Sophia Chikirou de La France Insoumise et Sarah Knafo de « Reconquête ! », pourraient dépasser le seuil des 10% de voix engrangées pour passer le second tour, respectivement à 14%, 11% et 9%. Un passage ou non au second tour qui sera décisif pour l’issue finale du scrutin. Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, estime que « c’est bien une élection locale à enjeu national, mais elle n’est pas du tout représentative de l’élection présidentielle. Mais c’est passionnant, parce qu’à Paris vous avez des têtes d’affiche qui sont des stars. Vous avez Rachida Dati, ministre de la Culture, Sarah Knafo qui entre dans la danse, Sophia Chikirou, qui n’est pas la dernière à dire son avis… Bon, c’est un peu moins vrai pour Emmanuel Grégoire... Et puis il y a le cas Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Gabriel Attal et Édouard Philippe, alors que Rachida Dati est soutenue par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Ça rend la campagne très compliquée ». Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique sur LCI et Public Sénat, atteste que « c’est une campagne très compliquée à suivre. Rachida Dati multiplie les interventions médiatiques. Elle ne sait pas très bien comment cela va se passer, parce qu’elle est concurrencée sur sa gauche par Bournazel, et elle ne sait pas vers qui se tournera son électorat au second tour. Et sur sa droite, des électeurs sont fascinés par la candidature de Sarah Knafo, qui prône une ‘capitale heureuse’. C’est l’attrait de la nouveauté, certains disent même qu’elle ‘ringardise’ Rachida Dati ».

