Municipales : Bardella tend la main à LR

Jordan Bardella était ce week-end en déplacement dans l’Hérault et à Carcassonne pour soutenir les candidats du Rassemblement national aux élections municipales. Alors que le premier tour du scrutin se tiendra le 15 mars, l’élection prendra-t-elle une tournure nationale, ou reconduira-t-elle les maires sortants ? Le Rassemblement National n’hési... te pas en tout cas à envisager des alliances avec Les Républicains pour le second tour, en tendant la main à leurs électeurs. Élizabeth Martichoux, éditorialiste politique sur LCI et Public Sénat, considère « qu’il y a autour de Jordan Bardella un effet groupie qui est extravagant, il faut le reconnaître. Mais la combinaison entre la structure très solide du vote RN et la personnalité de Jordan Bardella, fait qu’aujourd’hui c’est très efficace, y compris dans les sondages. À Carcassonne, les reporters racontaient qu’il avait du mal à progresser, de centimètres en centimètres, tellement il y avait de ferveur, en tout cas d’enthousiasme et de prises de selfies. Donc il y a un phénomène populaire ‘Bardella’. Et il a l’art de poser en plus quelques pièges aux Républicains ». Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, pense que Jordan Bardella « a le souci d’aller au-devant des gens, mais il n’en a pas besoin, ce sont les gens qui viennent au-devant de lui. Mais la campagne va être très longue. Car ce sont les municipales qui se jouent ici, mais pour lui c’est aussi le début de la campagne présidentielle. Il prépare le terrain. Aller soutenir des candidats municipaux à droite et à gauche c’est pour lui un tour de chauffe et ça lui permet de commencer à enraciner sa campagne dans le territoire, et on voit que ça marche ».

