Municipales : des alliances locales aux conséquences nationales

À l’approche des élections municipales, les enjeux électoraux se précisent et n’échappent pas à la politique nationale. À Bourg-en-Bresse, un candidat du parti « Reconquête ! » d’Éric Zemmour est soutenu par des élus locaux Les Républicains. Est-ce l’amorce d’une alliance pérenne ? Michael Darmon, éditorialiste politique sur I24news ... estime que « le cas de Bourg-en-Bresse est très observé et peut-être sera amené à se reproduire sur le territoire. C’est un des enjeux de ces municipales : à quel point sur le terrain, et contrairement aux consignes officielles des partis, les exécutifs locaux vont s’unir pour gagner. Cela vient aussi s’articuler avec ce que l’on a vu dans les enquêtes d’opinion : l’intention de constituer un front républicain contre La France Insoumise ». Émilie Zapalski, fondatrice de l’agence Émilie Conseil, considère que « ce type d’union risque de fracturer le centre et la droite, parce que de nombreux élus locaux ne sont pas alignés sur cette idée. Le risque est l’effacement des Républicains face à une extrême droite plus forte, et qui ira toujours plus loin dans les propos extrémistes au niveau régalien. Mais il y a cette tentation opportuniste de réussir le coup aux municipales ».

Voir plus