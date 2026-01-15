Public Sénat
Municipales : des alliances locales aux conséquences nationales

À l’approche des élections municipales, les enjeux électoraux se précisent et n’échappent pas à la politique nationale. À Bourg-en-Bresse, un candidat du parti « Reconquête ! » d’Éric Zemmour est soutenu par des élus locaux Les Républicains. Est-ce l’amorce d’une alliance pérenne ? Michael Darmon, éditorialiste politique sur I24news ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/04/2026

