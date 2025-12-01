Municipales : élections locales ou nationales ?

À l’approche des élections municipales, qui se jouent du 15 au 22 mars 2026, les débats budgétaires à l’Assemblée nationale et au Sénat prennent de plus en plus des tournures de tracts électoraux. Ces élections seront-elles davantage structurées comme une présidentielle anticipée, ou le vote suivra-t-il des enjeux plus locaux ? Tâm Tran-Huy,... directrice adjointe de la rédaction de Public Sénat, rappelle que : « On a tendance à dire que le scrutin municipal est, pour de nombreuses villes, déconnecté de la vie politique national, avec notamment la prime aux sortants. Mais c’est vrai que ce scrutin va être bouleversé par le contexte politique, et c’est un sujet qui inquiète les Français et les maires. On a aussi tout le sujet du budget des collectivités, qui est revenu au congrès de maires, et qui impacte la campagne ». Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards déplore que « toutes les problématiques qui touchent le quotidien des gens ne sont pas présentes dans les campagnes menées par les différents acteurs municipaux. Ce dont ces derniers s’occupent pour le moment c’est la composition de leur liste et ‘avec qui je vais faire alliance ?’. On ne parle que de ça. On ne parle aucunement des difficultés que vont ensuite rencontrer les maires élus. Il y a une prise de force du national sur le local ».

