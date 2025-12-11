Public Sénat
Municipales : faire barrage à La France Insoumise plutôt qu’au Rassemblement National ?

Selon le dernier baromètre Odoxa, 76% des Français sont intéressés par le prochain scrutin des municipales, qui aura lieu en mars 2026. En 2020, le COVID avait relégué tous les autres sujets et laissé seulement 42% de participation. Les débats de cette élection locale seront-ils un avant-goût de l’élection présidentielle ? L’institut Odoxa a ...

