Municipales : faire barrage à La France Insoumise plutôt qu’au Rassemblement National ?

Selon le dernier baromètre Odoxa, 76% des Français sont intéressés par le prochain scrutin des municipales, qui aura lieu en mars 2026. En 2020, le COVID avait relégué tous les autres sujets et laissé seulement 42% de participation. Les débats de cette élection locale seront-ils un avant-goût de l’élection présidentielle ? L’institut Odoxa a ... interrogé les Français en demandant « aux prochaines élections municipales, pourriez-vous voter pour un candidat ou une liste que vous ne soutenez pas pour faire barrage ? ». En tête, 59% de votants pourraient voter pour faire barrage à la France Insoumise, et 44% pour le Rassemblement National. Pour Erwan Lestrohan, directeur conseil de l’institut Odoxa : « La France Insoumise est aujourd’hui la seule force politique qui pourrait susciter un vote de barrage majoritaire ». Nathalie Mauret, journaliste politique pour les journaux régionaux du groupe EBRA revient également sur « le chiffre le plus intéressant du sondage : 43% des électeurs du Parti Socialiste se disent prêts à faire barrage à La France Insoumise ».

