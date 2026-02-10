Public Sénat
Municipales : la campagne s’accélère !

Il reste un peu plus d’un mois avant le premier tour des élections municipales qui se tiendra le 15 mars. La campagne électorale entre dans une nouvelle phase. Le scrutin mobilisera-t-il davantage les Français, après le taux d’abstention record de 2020, à 55% ? Pour Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP, « la campagne municipale ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/05/2026

Bonjour chez vous !