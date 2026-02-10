Municipales : la campagne s’accélère !

Il reste un peu plus d’un mois avant le premier tour des élections municipales qui se tiendra le 15 mars. La campagne électorale entre dans une nouvelle phase. Le scrutin mobilisera-t-il davantage les Français, après le taux d’abstention record de 2020, à 55% ? Pour Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’IFOP, « la campagne municipale ... a commencé à bas bruit, parasitée par l’actualité internationale et la fin de vote du budget. On peut remarquer une vraie constante depuis maintenant plusieurs élections, on peut remonter cela à la présidentielle de 2022 : les campagnes deviennent ultra-courtes. C’était quinze jours pour les européennes, par définition c’était très peu de temps pour les législatives anticipées. Est-ce que les Français vont aller voter ? Bien sûr, on aura moins d’abstention qu’en 2020, avec le COVID, avec l’allonge du confinement la veille du vote. Mais la question demeure ». Françoise Degois, éditorialiste politique, juge « que les Français boudent. C’est le peuple le plus politique du monde, avec les Italiens aussi. Je constate moi-même que cette campagne municipale est d’un ennui mortel. Il n’y a pas grand-chose qui accroche, et à mon avis ça va se jouer dans les cinq derniers jours, avec la bonne vieille méthode du vote utile. La question qui va se poser pour la gauche, notamment le Parti Socialiste, c’est ce qu’elle aura réussi à faire sans La France Insoumise. Il faudra voir si Benoît Payan garde Marseille sans LFI, si Emmanuel Grégoire garde Paris sans LFI, si François Briançon gagne Toulouse sans LFI, etc ».

