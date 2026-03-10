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Bonjour chez vous !

Municipales : la poussée des extrêmes au premier tour

La matinale « Bonjour Chez Vous » accueillait Olivier Paccaud, sénateur (LR) de l'Oise, Andréa Kotarac, porte-parole du Rassemblement National, président du groupe RN d'Auvergne-Rhône-Alpes, le sénateur (PS) de Paris Rémi Féraud et l'eurodéputé écologiste, président de la Délégation écologistes au Parlement européen David Cormand afin de dé...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

44mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/06/2026

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Bonjour chez vous !