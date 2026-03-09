Public Sénat
Bonjour chez vous !

Municipales : le cordon sanitaire anti-LFI peut-il fonctionner ?

C'est dans un contexte international marqué par de fortes tensions politiques et géopolitiques, que vont se tenir les élections municipales les dimanches 15 et 22 mars. A moins d'une semaine du premier tour, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Yves Thréard et l’éditorialiste politique Public Sénat Elizabeth Martichoux échangent dans la ...

