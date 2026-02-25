Municipales : le grand brouillage à gauche

Barrage contre le Rassemblement National, « cordon sanitaire » contre La France Insoumise, les alliances entre appareils politiques sont de plus en plus brouillées à l'approche du premier et du second tour des municipales, les 15 et 22 mars. Mais les oppositions entre le Parti Socialiste et La France Insoumise se multiplient. Des divisions internes à la... gauche qui font oublier l'alliance Nupes (la Nouvelle Union populaire écologique et sociale) formée en 2022 pour les législatives. Françoise Degois, éditorialiste politique, rappelle qu'en 2024, « le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête des législatives, ça c'est un fait. Là où les choses changent aujourd'hui, c'est que la gauche et Les Républicains sont en train de perdre la partie dans le petit monde rural. C'est tout le travail de Marine le Pen en 2017 et en 2022, où elle était quasiment la candidate des champs face au candidat des villes qu'était Emmanuel Macron avec l'élite mondialisée. Si la gauche et la droite traditionnelle perdent pied depuis quelques années c'est sur le monde rural, pas sur les bastions ouvriers que la gauche est en train de récupérer ». Michael Darmon, éditorialiste politique sur I24news, contredit cette analyse : « La gauche récupère des ouvriers qui n'existent plus. C'est une classe sociale en France qui n'existe pratiquement plus. En revanche, le déclassement généralisé des zones périurbaines a fait que le Rassemblement National a pu progresser sur l'ensemble du territoire et arriver jusque dans des catégories socio-professionnelles et géographiques où on ne le trouvait pas jusqu'à maintenant. On verra le 15 et 22 mars si le RN a réussi à rentrer dans les municipales via les petites listes Divers droite, dont on sait qu'elles sont généralement sponsorisées par le RN en coulisses. Et cela suit le dernier sondage Odoxa, qui montre que pour la première fois, l'envie des électeurs est de ne pas renouveler le mandat ».

