Municipales : les Écologistes en difficulté

Le groupe de presse Ebra a organisé un grand sondage sur cinq grandes villes écologistes de l’est de la France. Fabrice Veysseyre-Redon, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe Ebra, contextualise : « ce sondage, en collaboration avec l’institut de sondage IPSOS, s’est déroulé sur la deuxième quinzaine de janvier sur Lyon, Strasbourg, Gre... noble, Besançon et Annecy, avec un échantillon de représentatif de 600 habitants pour chaque ville. Les résultats sont une douche froide pour les maires sortants », notamment avec 40 à 50% des sondés d’une ville à l’autre étant fermement opposés à la réélection de l’équipe sortante. Mathieu Souqière, essayiste, relativise et ne « Il faut d’abord rappeler que les élections municipales de 2020 se sont déroulées dans un contexte très particulier : le COVID et une abstention massive. À un certain nombre d’endroits, les élections se sont déroulées de façon un peu inédite, parfois décorrélées d’une forme de sociologie électorale locale, donc il y a eu des surprises en 2020, et rien ne garantit que ces surprises se reproduisent aujourd’hui. Il faut aussi noter que les situations d’une ville à l’autre, parmi les cinq testées, sont contrastées ». Bérengère Bonte, journaliste politique, cite Brice Teinturier d’IPSOS : « un tel désamour n’est pas si fréquent à l’échelle municipale, en un mandat. Quand vous avez une Jeanne Barseghian qui est élue à Strasbourg à 41% des voix, il y a 6 ans, avec 35% pour le candidat macroniste, il risque d’y avoir une inversion assez violente. Ce que je retiens, c’est que malgré le recul des Écologistes dans les sondages, une foule d’autres études montre que l’écologie est toujours dans les préoccupations des gens. Donc ils veulent l’écologie mais pas les Verts ».

