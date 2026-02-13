Municipales : les maires écologistes en sursis ?

En 2020, les campagnes municipales sous la période COVID avait vu naître une « vague verte ». Les Écologistes avaient remporté plus d’une centaine de communes, dont de grandes villes, notamment Besançon, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Annecy, Poitiers, etc. À un moins du scrutin municipal 2026, de nombreux maires sortants Écologistes craignent de ne ... pas être reconduits. Grenoble, « le fief historique » des Verts, gagné en 2014, pourrait basculer. Arnaud Benedetti, directeur de la publication de la Nouvelle Revue Politique, constate que « quand on regarde un certain nombre d’intentions de vote dans des villes qui ont été gagnées à l’époque par cette vague verte, et qui sont symboliques, on voit les maires sortants issus des Verts en difficulté. Il faut rappeler que l’élection municipale de 2020 s’est produite dans des conditions exceptionnelles, en pleine crise sanitaire, avec une mobilisation électorale bien plus faible. Cela peut partiellement expliquer la victoire d’un certain nombre de Verts dans des municipalités importantes ». Alors que de nombreux candidats Les Républicains font campagne pour les municipales à l’échelon local, Bruno Retailleau, patron des LR, a annoncé officiellement sa candidature. Un « timing » qui a surpris. Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, est revenue sur ce calendrier : « lorsque nous parlions avec les équipes du patron des Républicains en décembre, il nous était dit qu’il devait encore réfléchir, et surtout convaincre sa femme à Noël, c’est quand même une question importante la famille sur ce genre de décision. Il visait donc à faire l’annonce en janvier, pour éviter de percuter le scrutin des municipales. Le problème dans cet agenda, c’était ensuite de s’extraite de l’actualité des primaires de la droite ».

