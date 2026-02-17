Municipales : logement, une urgence nationale

Prix du loyer, insalubrité, éloignement des centres urbains, instabilité du salaire et de l’emploi, abus de propriétaires : la crise du logement s’installe et l’équation devient insoluble pour la plupart des Français, en frappant principalement les plus jeunes. Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice (LR) des Alpes-Maritimes et Viviane Artigalas, s... énatrice (PS) des Hautes-Pyrénées, toutes les deux co-rapporteures sur « le logement trop cher », en débattaient sur la matinale « Bonjour chez vous ! ». Dominique Estrosi-Sassone estime que « cette crise du logement conduit à un déclassement, à une assignation à résidence de nos concitoyens, qui potentiellement pourraient se transformer en une bombe sociale et une bombe politique. Quand une personne ne peut pas se loger, quand elle a un travail mais qu’elle n’a pas de logement, quand elle ne peut pas envisager un avenir pour sa famille et l’agrandir, quand les Français ne peuvent plus vivre au pays à cause de la prolifération des meublés de tourisme ou des résidences secondaires, cela peut conduire à une crise totale. Avec toutes les conséquences que cela peut entraîner derrière dans le contexte de la montée des extrêmes ». Viviane Artigalas remet en contexte cette crise du logement en opposant logements sociaux et logements privés : « Des mesures ont été prises pour enrayer la crise en 2017, en pénalisant particulièrement le logement social. Cela a commencé avec la loi Élan, puis avec la réduction du loyer de solidarité, la RLS, qui a beaucoup pénalisé les bailleurs sociaux. Tout ceci a contribué à la baisse de construction de logements sociaux. Et l’on voit bien que sur les logements privés, le fait de ne pas proposer de solution, notamment sur un foncier de plus en plus rare et cher, aboutit sur des résidences principales qui deviennent des résidences saisonnières ».

