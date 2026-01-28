Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Municipales : quatre maires face aux enjeux du quotidien

À l’approche des élections municipales, la matinale « Bonjour chez vous ! » organise un grand débat avec quatre maires : Florence Portelli, maire (LR) de Taverny, Denis Thuriot, maire (Renaissance) de Nevers, Luc Carvounas, maire (PS) d’Alfortville et Éric Piolle, maire (Écologistes) de Grenoble. Imposition, pouvoir d’achat, accès au logement, ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/04/2026

Bonjour chez vous !