Muriel Jourda : « La réforme des retraites est nécessaire, la capitalisation partielle aussi »

La commission de l’Assemblée nationale a commencé, lundi 20 octobre, à amender le texte budgétaire dans le cadre de la commission des finances. Le chemin vers le vote du budget semble pavé d’embûches, et la cadence est importante : l’Assemblée nationale doit terminer son texte le 12 novembre pour que le Sénat et la CMP (commission mixte paritai...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 21/10/2026

