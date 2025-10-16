Muriel Jourda : « La réforme des retraites est nécessaire, la capitalisation partielle aussi »

La commission de l’Assemblée nationale a commencé, lundi 20 octobre, à amender le texte budgétaire dans le cadre de la commission des finances. Le chemin vers le vote du budget semble pavé d’embûches, et la cadence est importante : l’Assemblée nationale doit terminer son texte le 12 novembre pour que le Sénat et la CMP (commission mixte paritai... re) puissent l’examiner ensuite. Muriel Jourda, sénatrice (LR) du Morbihan, annonce déjà la couleur que devrait prendre le budget : « Les Républicains ne voteront pas le budget que nous a promis Sébastien Lecornu. Les hausses d’impôts nous apparaissent déraisonnables. Nous ne sommes pas un pays qui manque d’impôt. Nous sommes déjà le pays le plus taxé au monde, si l’impôt était la solution, on le saurait depuis longtemps. La véritable solution c’est la baisse des dépenses de l’État, car c’est lui qui pèse sur les entreprises ». Muriel Jourda fustige « la suspension d’une réforme des retraites déjà trop timide ». Elle insiste sur le fait que le système par répartition pèse sur les actifs : « Nous sommes le seul pays européen à ne pas réussir à réformer les retraites. On oublie que nous sommes dans un régime par répartition, que les actifs payent pour les retraités, avec des actifs de moins en moins nombreux et des retraités de plus en plus nombreux. C’est un régime qui ne peut pas tenir, c’est une folie, et c’est pourquoi il faut introduire une capitalisation partielle ».

