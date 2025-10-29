Public Sénat
Nathalie Goulet : « Le budget est dans une incertitude totale, il nous faudrait un bon astrologue »

Ce mardi 4 novembre était supposé se jouer le vote à l’Assemblée nationale du texte budgétaire de l’État (PLF). Cependant, avec plusieurs milliers d’amendements encore à examiner, le débat a été suspendu pour entamer l’examen du PLFSS, le budget de la Sécurité sociale. Pour Nathalie Goulet, sénatrice (Union Centriste) de l’Orne : « No...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/11/2026

