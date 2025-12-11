Nicolas Forissier : « Cette crise agricole peut mettre en cause l’ensemble du cheptel français »

Réaction de crise à Matignon face aux manifestations d’agriculteurs : la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, promet de faire vacciner 750.000 bovins dans les semaines qui viennent. Pour y parvenir, elle promet également d’acheminer 400.000 doses de vaccins supplémentaires dès demain. Et pour les petits éleveurs dont les troupeaux ont été... abattus : un fond de soutien de 10.000 euros sera destiné aux zones touchées, avec des exonérations de charges fiscales. Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, comprend que « La situation soit source d’une grande émotion dans le monde agricole et chez les éleveurs du Sud-Ouest en particulier. J’ai été l’élu pendant plus de 30 ans de Charolaise et Limousine, où l’on a beaucoup d’élevages allaitants. Je sais ce que c’est pour un éleveur d’avoir soigné son troupeau, de génération en génération, avec un énorme travail génétique, avec une passion. Et cette crise qui est violente, dangereuse et qui peut mettre en cause l’ensemble du cheptel français ». Le ministre du Commerce extérieur a alerté sur le risque d’une généralisation de la vaccination des bovins : « Quand les bovins sont vaccinés, normalement ils ne peuvent plus, pendant un certain nombre de jours, avec des délais qui peuvent être variés, être déplacés et exportés. Donc l’enjeu est de réduire au maximum, auprès de nos partenaires, les délais dans lesquels ils ne sont pas exportables. C’est ce qu’on a obtenu en discutant avec les Italiens pour les troupeaux touchés en Savoie, où la propagation de la dermatose a été totalement éradiquée ».

Voir plus