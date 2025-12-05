Nicolas Roussellier : « Sur le budget, on peut saluer la méthode parlementaire, pas le résultat »

Face aux crises, politique et institutionnelle, que nous traversons aujourd’hui, la méthode de compromis entre le gouvernement et les forces parlementaires employé par Sébastien Lecornu est une première dans l’histoire de la Ve République. Nicolas Roussellier, historien et enseignant à Sciences Po et Polytechnique était l’invité de la matinale ... « Bonjour chez vous ! » pour nous éclairer sur le sujet. Pour Nicolas Roussellier, la méthode Lecornu « est une surprise et plutôt une bonne nouvelle sur le fonctionnement parlementaire de notre Ve République, fonctionnement auquel on n’était absolument pas habitué. La Ve République est comme un moteur hybride, électrique et classique, elle peut marcher sur deux modes. Sauf que le mode parlementaire de fabrication du budget, on ne l’avait jamais connu. Il faut donc saluer toute la méthode qui est apparue. Simplement, la méthode aboutit à un résultat très faible, avec un budget médiocre, qui ne diminue pas le déficit ». Nicolas Rousselier considère que « le parlementarisme du XXIe siècle fait face à un budget beaucoup plus complexe que sous la IIIe République. À l’époque il n’y avait pas de budget de la Sécurité sociale. Sous la IIIe République, et même encore sous la IVe, la nature même du budget était compréhensible par un député ou un sénateur moyen. Il était à portée de connaissance humaine. Aujourd’hui il est impossible d’avoir la capacité à suivre tous les aspects de la fiscalité ».

