Nicolas Roussellier : « Sur le budget, on peut saluer la méthode parlementaire, pas le résultat »

Face aux crises, politique et institutionnelle, que nous traversons aujourd’hui, la méthode de compromis entre le gouvernement et les forces parlementaires employé par Sébastien Lecornu est une première dans l’histoire de la Ve République. Nicolas Roussellier, historien et enseignant à Sciences Po et Polytechnique était l’invité de la matinale ...

Publié le

Invité

Nicolas Roussellier

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/12/2026

