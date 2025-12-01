Public Sénat
Nicolas Tenzer : « Une trêve en Ukraine serait un moyen pour la Russie de regagner des forces »

La délégation américaine, menée par l’émissaire Steve Witkoff et Jared Kushner, poursuit ses pourparlers depuis le 2 décembre pour tenter de trouver un accord de paix sur la guerre en Ukraine. Moscou et Kiev ont affirmé ce mercredi être prêts à poursuivre les discussions sur le conflit en Ukraine. Mais pour Nicolas Tenzer, essayiste et expert en ...

Nicolas Tenzer

Politique

Oriane Mancini

21mn

Jusqu'au 05/12/2026

