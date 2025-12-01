Nicolas Tenzer : « Une trêve en Ukraine serait un moyen pour la Russie de regagner des forces »

La délégation américaine, menée par l’émissaire Steve Witkoff et Jared Kushner, poursuit ses pourparlers depuis le 2 décembre pour tenter de trouver un accord de paix sur la guerre en Ukraine. Moscou et Kiev ont affirmé ce mercredi être prêts à poursuivre les discussions sur le conflit en Ukraine. Mais pour Nicolas Tenzer, essayiste et expert en ... géostratégie à Sciences Po : « Il n’y aura pas d’accord de paix, parce qu’il ne peut pas y avoir d’accord de paix avec la Russie. La paix permettrait à la Russie de se réarmer, et les Européens qui disent qu’il faut continuer à négocier sont dans un théâtre d’ombres, à répéter les vieux mantras diplomatiques, qui, avec la Russie, n’ont pas de sens. La Russie ne veut pas la paix. Et même si une sorte de trêve serait conclue, ce serait un moyen pour la Russie de regagner des forces. Pour s’en sortir, il faut gagner la guerre ». Nicolas Tenzer est également revenu sur la déclaration du président de la Fédération de Russie, qui se dit prêt à une guerre avec l’Europe si c’est ce que les Européens souhaitent : « Les déclarations de Vladimir Poutine, on ne les a pas assez écoutées, car cela aurait instruit les dirigeants européens sur ce qu’il voulait : la destruction totale de l’Ukraine, de l’Europe et du droit international. Et aujourd’hui, à chaque fois qu’il dit quelque chose, on en fait des choux gras alors qu’il répète ce que tout le monde sait. Il est toujours dans la menace pour nous dissuader de rétorquer et d’agir. Jusqu’à maintenant ça marchait, cela marche moins depuis deux ans ».

