Olivier Cadic : « La question c’est d’affaiblir l’Iran et de s’en prendre à la tête de la pieuvre »

Le sénateur d’Union Centriste Olivier Cadic était l’invité de la matinale Bonjour Chez Vous, en tant que représentant des Français établis hors de France et Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées pour apporter son regard sur la situation conflictuelle au Moyen-Orient. Olivier Cadic déclare ... : « Quand vous avez un pays comme l’Iran qui promet la destruction de votre pays en permanence et qui construit toute sa politique sur le sujet, on peut comprendre qu’au bout de 45 ans maintenant qu’il faut que ça s’arrête » Le sénateur reste optimiste, il estime « qu’il y a des progrès. Tant le Hamas, que les Houthis, que le Hezbollah ont des capacités largement affaiblies. La question aujourd’hui est de se demander comment affaiblir l’Iran et effectivement de s’en prendre à la tête de la pieuvre. » Olivier Cadic rappelle que les accords d’Abraham avaient été signés en faveur de la sérénité dans la région, mais que depuis l’attaque du 7 octobre, ces conflits ont provoqué une escalade et un réel retour en arrière.

Voir plus