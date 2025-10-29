Public Sénat
Olivier Cadic : « La Roumanie, la Bulgarie et la Serbie sont le laboratoire de la Russie »

Quels sont les risques d’ingérences étrangères sur les élections en France ? Une question au cœur d’une table ronde ce mercredi au Sénat. Pour Olivier Cadic, sénateur (Union Centriste) représentant les Français de l’étranger, « en manipulant bien les réseaux sociaux on arrive à avoir des résultats qui ne sont pas ceux qui auraient pu êtr...

