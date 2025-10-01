Olivier Paccaud : « La dissolution est maintenant la décision la plus sage »

Il aura suffi de quelques heures après la nomination de son gouvernement pour que Sébastien Lecornu chute et soit contraint à la démission. Dès l’annonce de la composition du gouvernement ce dimanche en fin de journée, les choses se sont accélérées : Les Républicains menacent une auto-censure, et l’UDI, parti centriste, menace immédiatement de... créer un schisme avec le socle commun. Avant même l’annonce de la démission de Sébastien Lecornu, Olivier Paccaud, sénateur (LR) de l’Oise, prophétisait déjà la chute du gouvernement Lecornu : « Ce n’est pas une question de jours, c’est une question d’heures ». Il atteste également que Les Républicains n’ont pas été mis dans la confidence de la composition de ce nouveau gouvernement : « Nous n’étions pas au courant. Et je peux vous dire qu’entre 19h40 et 23 heures les téléphones ont chauffé, et sur les 185 parlementaires LR il n’en est pas un qui ait été satisfait du casting, et les oreilles de M. Lecornu ont dû siffler, j’en suis convaincu ». Face à une telle fracture politique, le sénateur est obligé de conclure : « La dissolution est maintenant la décision la plus sage ».

