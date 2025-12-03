Public Sénat
Olivier Paccaud : « Notre pays a besoin de clarté : en Ve République c’est le retour aux urnes »

Les deux lois de finances pour le budget, PLF et PLFSS, doivent être promulguées avant le 31 décembre 2025. Les délais constitutionnels ne laissent plus de marge d’erreur au gouvernement sans avoir recours au 49.3 ou à la loi spéciale. Olivier Paccaud, sénateur (LR) de l’Oise, déplore que l’on s’acharne à savoir s’il y aura un budget voté...

Politique

Oriane Mancini

24mn

Jusqu'au 08/12/2026

