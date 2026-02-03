Olivier Paccaud : « Nous devons regagner l’électorat qui est parti au Rassemblement National »

Bruno Retailleau, patron du parti Les Républicains et ministre de l’Intérieur de septembre 2024 à octobre 2025, annonce officiellement sa candidature à l’élection présidentielle. Alors que de nombreux candidats municipaux LR font campagne sur le terrain à un moins du scrutin local, l’agenda de Bruno Retailleau a surpris. Olivier Paccaud, sénate... ur (LR) de l’Oise, invité de la matinale « Bonjour chez vous ! », confesse : « C’était un petit peu dans les tuyaux, mais personnellement je ne m’attendais pas à ce qu’il le fasse maintenant ». Olivier Paccaud qualifie le « timing » de l’annonce de Bruno Retailleau « non pas de précipité, mais peut-être d’accéléré. Si c’est trop tôt, l’avenir nous le dira. Et aujourd’hui la forme a son importance : avec Retailleau on a quelqu’un de beaucoup plus classique que Jupiter avec ses Ray Ban. Mais la présidentielle c’est le rendez-vous d’un homme avec un peuple. Un drapeau tricolore, un fond bleu et quelque chose d’austère et de sobre, qui correspond à la personnalité de Bruno Retailleau, ça ne me choque pas, non ». Face aux enjeux électoraux de la présidentielle, Olivier Paccaud ne peut que constater que « une partie de notre électorat est partie du côté du Rassemblement National, et peut-être parce qu’elle avait senti dans la famille LR moins de courage et de fermeté. Nous avons un modèle électoral, celui de 2007, où Nicolas Sarkozy, qu’on ne peut pas qualifier de fasciste, a ramené énormément d’électeurs qui avait voté Jean-Marie le Pen en 2002. Le bilan de Sarkozy c’est ‘travailler plus pour gagner plus’, j’en suis très fier, c’était peut-être la meilleure mesure politique de ces trente dernières années. Nous n’avons pas à en rougir, même si quand on est battu par François Hollande il y a un petit problème. Mais sur la philosophie de Nicolas Sarkozy, moi j’adhère à 100% ».

