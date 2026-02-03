Public Sénat
Olivier Paccaud : « Nous devons regagner l’électorat qui est parti au Rassemblement National »

Bruno Retailleau, patron du parti Les Républicains et ministre de l’Intérieur de septembre 2024 à octobre 2025, annonce officiellement sa candidature à l’élection présidentielle. Alors que de nombreux candidats municipaux LR font campagne sur le terrain à un moins du scrutin local, l’agenda de Bruno Retailleau a surpris. Olivier Paccaud, sénate...

Politique

Oriane Mancini

24mn

Jusqu'au 14/05/2026

