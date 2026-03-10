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Bonjour chez vous !

Olivier Paccaud : « Sarah Knafo a tout gagné médiatiquement. »

Les dés sont presque jetés pour le deuxième tour des municipales. Alliances et fusions inédites, dans certaines métropoles, les partis politiques ont fait des compromissions pour voir leur candidat tête de liste remporter le sprint final. Les retraits de certains candidats ont également joué un rôle décisif dans cette campagne. Concernant le retrai...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/06/2026

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