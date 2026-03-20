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Bonjour chez vous !

Paris, Nice, Marseille : Campagne électrique

Retour sur les principaux enseignements à tirer de la campagne des municipales françaises, avec l’éditorialiste politique Arnaud Benedetti et la communicante Emilie Zapalski. Invités lors de la matinale de Public Sénat « Bonjour Chez Vous », ils ont analysé et décrypté les tendances politiques de cette période décisive, aussi bien à l’échel...

Publié le

Invité

Oriane Mancini

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

36mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/06/2026

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Bonjour chez vous !