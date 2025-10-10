Patrick Kanner : « Censurer Lecornu c’est la dissolution, ensuite c’est terra incognita »

Dans son discours de politique générale ce mardi devant l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a intégré l’ensemble des exigences du Parti socialiste à sa feuille de route, notamment la suspension de la réforme Borne sur les retraites. Avec ces concessions, il espère échapper à la censure, qui sera débattue jeudi 16 octobre. La France Insou... mise, le Parti Communiste, les Écologistes, l’Union des Droites pour la République et le Rassemblement National ont annoncé qu’ils voteraient la censure. Il manque donc 20 à 30 voix pour atteindre les 289 nécessaires à la censure du gouvernement. Pour Patrick Kanner, sénateur (PS) du Nord et président du groupe socialiste au Sénat, « rien n’est encore gagné face aux défections de vote, surtout celles au sein des Républicains. Les plaques tectoniques de la droite glissent de plus en plus vers l’extrême droite. Il est possible que l’union des droites se concrétise ». Malgré ce risque, Patrick Kanner félicite le Premier ministre Sébastien Lecornu : « Il nous a écouté et nous a entendu. […] Censurer le Premier ministre nous amènerait vers la dissolution, et ensuite c’est terra incognita ». Cependant le budget passera par la commission mixte paritaire, à majorité centriste, et il est possible que la suspension de la réforme des retraites soit bloquée dans le processus de navette parlementaire à cette étape. Patrick Kanner « imagine mal qu’une majorité favorable à la suspension de la réforme des retraites ne se dégage pas. […] S’il y a un coup de Trafalgar, nous dégainerons la motion de censure ».

