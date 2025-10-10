Public Sénat
Patrick Kanner : « Censurer Lecornu c’est la dissolution, ensuite c’est terra incognita »

Dans son discours de politique générale ce mardi devant l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a intégré l’ensemble des exigences du Parti socialiste à sa feuille de route, notamment la suspension de la réforme Borne sur les retraites. Avec ces concessions, il espère échapper à la censure, qui sera débattue jeudi 16 octobre. La France Insou...

Publié le

Invité

Patrick Kanner

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

20mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/10/2026

