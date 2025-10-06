Public Sénat
Patrick Kanner : « Olivier Faure est le plus légitime à occuper Matignon »

Après un mois de négociations infructueuses et sa démission, Sébastien Lecornu, entame ses « ultimes négociations » avec les partis d’opposition. La question de la réforme des retraites est au cœur des discussions notamment avec le Parti socialiste. L’ancienne Première ministre Élisabeth Borne a confirmé lors d’une interview être disposée...

Publié le

Invité

Patrick Kanner

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/10/2026

