Perquisitions : le RN de nouveau dans le collimateur de la justice

Hier, le président du Rassemblement National Jordan Bardella a dénoncé une perquisition en cours au siège du parti à la flamme, sur X. En effet, une information judiciaire a été ouverte l’année dernière sur le financement des campagnes de l’élection présidentielle et des élections législatives de 2022. Alors que plusieurs ténors du parti on... t déjà été condamnés dans l’affaire des assistants parlementaires en décembre dernier, le RN se retrouve à nouveau dans le collimateur de la justice. Quelles seront conséquences politiques ? Débat et analyse avec Michaël Darmon, éditorialiste politique I24News et Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match en charge des droites.

