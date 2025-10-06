Philippe Juvin : « Chaque heure compte si nous voulons un budget avant la fin de l’année »

La crise politique et l’échec jusqu’alors des négociations de Sébastien Lecornu bloquent entièrement le processus d’adoption du budget. Le budget pour 2026 aurait dû être déposé pour que le Parlement puisse l’examiner avant le 13 octobre, date limite constitutionnellement pour le faire voter. Philippe Juvin, député (LR) des Hauts-de-Seine, ... rapporteur de la commission des finances à l’Assemblée nationale, alerte : « Depuis deux-trois jours je vois les responsables de groupe à l’Assemblée Nationale, du Parti Socialiste comme du socle commun, essayer de gagner du temps face à l’absence budget. Nous essayons de gagner du temps sur le temps perdu par l’absence de gouvernement. Maintenant l’objectif c’est la fin de l’année : il faut que l’Assemblée nationale reçoive au plus vite le texte. Chaque heure compte si nous voulons un budget ». Les Républicains ont repris les négociations avec le socle commun et le Parti Socialiste. Vont-ils ou non soutenir le futur gouvernement ? Philippe Juvin a clairement signifié : « Nous participerons au nouveau gouvernement sans Premier ministre de gauche ».

Voir plus