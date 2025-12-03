Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

Philippe Paul : « Tous les chemins mènent à Rome, tous les drones mènent à Moscou »

Le jeudi 4 décembre, la base sous-marine de l’Île-Longue, qui abrite les sous-marins qui assurent la dissuasion nucléaire française, aurait été survolées pas des drones. Un dispositif de brouillage aurait été utilisé, sans résultat. « Aucun lien avec une ingérence étrangère n’est donc fait » a déclaré le procureur Frédéric Teillet, pr...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

24mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique