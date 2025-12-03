Philippe Paul : « Tous les chemins mènent à Rome, tous les drones mènent à Moscou »

Le jeudi 4 décembre, la base sous-marine de l’Île-Longue, qui abrite les sous-marins qui assurent la dissuasion nucléaire française, aurait été survolées pas des drones. Un dispositif de brouillage aurait été utilisé, sans résultat. « Aucun lien avec une ingérence étrangère n’est donc fait » a déclaré le procureur Frédéric Teillet, pr... ocureur de la République de Rennes. Philippe Paul, sénateur (LR) du Finistère est inquiet de cette situation : « C’est le site militaire le plus protégé de Bretagne, et il n’y avait pas qu’un drone, mais cinq. Je pense que ce sont des mesures d’intimidation plutôt qu’autre chose. On ne sait pas d’où viennent les drones, mais comme on dit dans les milieux autorisés : ‘tous les chemins mènent à Rome et tous les drones mènent à Moscou’. » Sur le vote du budget de la Sécurité sociale de l’Assemblée nationale ce mardi 9 novembre, Philippe Paul pense que : « Malgré tout, le budget va certainement passer à quelques voix près. Probablement que certains députés Les Républicains vont s’abstenir lors du vote du budget. Bruno Retailleau a appelé contre, mais on voit bien que les consignes du président du parti sont de moins en moins suivies. Mais je pense surtout à la population qui commence à en avoir ras-le-bol de tout ce micmac ».

Voir plus